『松野ホビー ビー玉 ガラス玉 日本製 8mm クリア 1袋(800粒入) CM1274【2024年最新】 』はヤフオクでから04月18日 12時 34分に出品され04月18日 12時 34分に終了予定です。即決価格は7,865円に設定されています。現在186件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

松野ホビー ビー玉 ガラス玉 日本製 8mm クリア 1袋(800粒入) CM1274



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 3.40 cm

横幅 : 13.60 cm

奥行 : 14.00 cm

重量 : 580.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ゲーム、おもちゃ

その他おもちゃ タグ 松野ホビー

ビー玉

ガラス玉

日本製

8mm

クリア

1袋(800粒入)

CM1274