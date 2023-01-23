『RCモデルカー PANDORA RC Toyota PRIUS ZVW50 PAB-3206【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月11日 05時 35分に出品され04月11日 05時 35分に終了予定です。即決価格は7,865円に設定されています。現在631件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ラジコンパーツ、アクセサリー

【商品名】

PANDORA RC Toyota PRIUS ZVW50 PAB-3206



【商品説明】





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※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。