『日産純正 ジューク イグニッションコイル 22448-1KC0A【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 22時 37分に出品され03月20日 22時 37分に終了予定です。即決価格は7,865円に設定されています。現在207件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
NISSAN 日産 純正部品
イグニッションコイル
純正品番
22448-1KC0A
適用車種
日産 ジューク 型式：CBA-NF15
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落札価格7865円
207 入札履歴
終了
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