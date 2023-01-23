日産純正 ジューク イグニッションコイル 22448-1KC0A【2025の人気アイテム】

商品情報

NISSAN 日産 純正部品

イグニッションコイル



純正品番

22448-1KC0A



適用車種

日産 ジューク 型式：CBA-NF15



ご注文確定後の交換・返品・キャンセルなどはお受けいたしかねます。



車検証情報をお知らせ頂ければ、適合確認させて頂きます。お気軽いにお問い合わせください。

お問い合わせの際には、下記情報をご記入ください。

＊車検証記載の初年度検査年月、車台番号、型式指定番号、類別区分番号



ご注文を頂いた後、車両情報等を確認させて頂く場合がございます。



通常１〜４営業日以内に発送いたします。当店は他店舗も運営しており、一部の商品は他店舗での在庫共有商品となります。そのため売り違いによる在庫切れが発生する場合がございますので、予めご了承ください。上記の点が発生した場合はご連絡させていただきます。廃番またメーカー欠品の場合はご注文をキャンセルさせて頂く事がございますので、予めご了承ください。