『JO MALONE LONDON ライムバジルアンドマンダリン ボディーアンドハンドウォッシュ Lime Basil & Mandarin【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 06時 53分に出品され03月30日 06時 53分に終了予定です。即決価格は7,865円に設定されています。現在453件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

JO MALONE LONDON ライムバジルアンドマンダリン ボディーアンドハンドウォッシュ Lime Basil & Mandarin



【商品説明】

・お肌をやさしく洗います。

・ナリッシングフレグランスボディ＆ハンドウォッシュ。



【サイズ】

高さ : 5.41 cm

横幅 : 5.51 cm

奥行 : 14.71 cm

重量 : 220.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。