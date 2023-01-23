『HAWK GEAR(ホークギア) バックパック 80L 大容量 防水 アウトドア 防災 災害 登山 旅行 (コバルトブルー（紺）)【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月01日 02時 40分に出品され04月01日 02時 40分に終了予定です。即決価格は7,865円に設定されています。現在921件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
HAWK GEAR(ホークギア) バックパック 80L 大容量 防水 アウトドア 防災 災害 登山 旅行 (コバルトブルー（紺）)
【商品説明】
・HAWK GEAR(ホークギア)の大容量・防水のバックパック80Lサイズ
・※レインカバーは底ポケットに収納可能です。
・収納可能サイズ: 51L以上
・地震などの自然災害時の防災セットとしてもご使用頂けます。
・性能：防水防塵 重さ：約2.3kg
・留め具の種類: バックル
・登山、アウトドア、海外旅行など様々な場面で活躍する大容量80Lのバックパックです。
【サイズ】
高さ : 12.00 cm
横幅 : 36.00 cm
奥行 : 68.00 cm
重量 : 2.48 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7865円
921 入札履歴
終了
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