『囲碁セット 新桂６号折碁盤セット翔（19路碁盤・プラスチック碁笥碁石普及セット）【お歳暮】』はヤフオクでから04月22日 20時 25分に出品され04月22日 20時 25分に終了予定です。即決価格は7,865円に設定されています。現在260件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
囲碁セット 新桂６号折碁盤セット翔（19路碁盤・プラスチック碁笥碁石普及セット）
【商品説明】
・Bullet No. 6 Goboard Board: 6 minutes thickness (approx. 0.7 inch (17 mm)). The size is the same as regular go board. Size about 42cm x 46cm Weight: about 1.6kg
・For those who are going to go or go to school or community centers and more! This is a set of 6/17 mm board and a go stone (about 6 mm) thick. You can easily enjoy going
【サイズ】
高さ : 15.00 cm
横幅 : 21.00 cm
奥行 : 46.00 cm
重量 : 2.66 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7865円
260 入札履歴
終了
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