『PLATZ PET SUPPLISES＆FUN（プラッツ） 犬用おもちゃ バナナドッグ 12P セット【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 03時 00分に出品され03月30日 03時 00分に終了予定です。即決価格は7,865円に設定されています。現在309件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

PLATZ PET SUPPLISES＆FUN（プラッツ） 犬用おもちゃ バナナドッグ 12P セット



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 12.70 cm

横幅 : 29.00 cm

奥行 : 37.00 cm

重量 : 620.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。