『PLATZ PET SUPPLISES＆FUN（プラッツ） 犬用おもちゃ バナナドッグ 12P セット【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 03時 00分に出品され03月30日 03時 00分に終了予定です。即決価格は7,865円に設定されています。現在309件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
PLATZ PET SUPPLISES＆FUN（プラッツ） 犬用おもちゃ バナナドッグ 12P セット
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 12.70 cm
横幅 : 29.00 cm
奥行 : 37.00 cm
重量 : 620.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7865円
309 入札履歴
終了
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