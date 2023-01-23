『アヴィレックス ショルダーバッグ AX2091 カーキ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月04日 20時 16分に出品され04月04日 20時 16分に終了予定です。即決価格は7,865円に設定されています。現在974件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
アヴィレックス ショルダーバッグ AX2091 カーキ
【商品説明】
・Closure Type: Zipper
・Closure: Zipper
・Height 7.5 inches (19 cm) x Width 10.6 inches (27 cm)
・Number of Pockets: 3 (2 exterior， 1 interior)
・Outer Material: Synthetic fiber
・Shoulder strap length: 52.0 inches (132 cm)
・Strap type: Shoulder
・Weight: 11.3 oz (330
【サイズ】
高さ : 5.59 cm
横幅 : 25.65 cm
奥行 : 33.27 cm
重量 : 380.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7865円
974 入札履歴
終了
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