『BDリモートコントローラ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月27日 17時 57分に出品され04月27日 17時 57分に終了予定です。即決価格は7,865円に設定されています。現在209件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 リモコンは、Bluetoothワイヤレス信号を使用して、Blu-rayディスク（BD）やPlaystation 3システム上の他の種類のディスクメディアの再生を操作します。

丈夫で耐久性のある周辺機器を保証するためにソニーが開発・製造

製品寸法 : 28×12.7×5 cm; 245 グラム

付属の単3形電池2本