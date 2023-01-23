『マスプロ電工 FM・UHFブースター 33dB増幅型 屋内用 FUA33【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月17日 12時 34分に出品され04月17日 12時 34分に終了予定です。即決価格は7,865円に設定されています。現在725件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

マスプロ電工 FM・UHFブースター 33dB増幅型 屋内用 FUA33



【商品説明】

・33dB増幅タイプ

・ACコード：約0.9m

・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：

・適合電源部：WP1510DCW



【サイズ】

高さ : 4.60 cm

横幅 : 15.40 cm

奥行 : 23.00 cm

重量 : 720.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。