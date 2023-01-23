『TOAKS Titanium 1350ml Pot by TOAKS【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 19時 19分に出品され03月26日 19時 19分に終了予定です。即決価格は7,864円に設定されています。現在326件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

TOAKS Titanium 1350ml Pot by TOAKS



【商品説明】

・1350ml

・TOAKS Titanium 1350ml Pot



【サイズ】

高さ : 10.10 cm

横幅 : 16.00 cm

奥行 : 16.20 cm

重量 : 250.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。