『レザックス クラブケース ポパイ ラウンドスタンドバッグ ネイビー PECC-1405【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 09時 51分に出品され03月26日 09時 51分に終了予定です。即決価格は7,864円に設定されています。現在579件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

レザックス クラブケース ポパイ ラウンドスタンドバッグ ネイビー PECC-1405



【商品説明】

・サイズ:5-6本入れ

・ショルダーベルト付き

・フード付き

・発売年・モデルイヤー: 2021

・素材:合成皮革(PVC)

・部門名: メンズ



【サイズ】

高さ : 16.00 cm

横幅 : 16.00 cm

奥行 : 86.00 cm

重量 : 1.58 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。