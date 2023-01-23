『レザックス クラブケース ポパイ ラウンドスタンドバッグ ネイビー PECC-1405【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 09時 51分に出品され03月26日 09時 51分に終了予定です。即決価格は7,864円に設定されています。現在579件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
レザックス クラブケース ポパイ ラウンドスタンドバッグ ネイビー PECC-1405
【商品説明】
・サイズ:5-6本入れ
・ショルダーベルト付き
・フード付き
・発売年・モデルイヤー: 2021
・素材:合成皮革(PVC)
・部門名: メンズ
【サイズ】
高さ : 16.00 cm
横幅 : 16.00 cm
奥行 : 86.00 cm
重量 : 1.58 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7864円
579 入札履歴
終了
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