『ハローズ ライバル スティール 21gR【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 02時 04分に出品され03月16日 02時 04分に終了予定です。即決価格は7,863円に設定されています。現在103件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

ハローズ ライバル スティール 21gR



【商品説明】

・バレル重量 : 21.0g

・全長 : 50.0mm

・刻み : リングカット，トライラテラルカット

・形状 : ストレート

・最大径 : 6.5mm



【サイズ】

高さ : 1.70 cm

横幅 : 9.80 cm

奥行 : 19.10 cm

重量 : 90.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。