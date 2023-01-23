『ハローズ ライバル スティール 21gR【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 02時 04分に出品され03月16日 02時 04分に終了予定です。即決価格は7,863円に設定されています。現在103件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ハローズ ライバル スティール 21gR
【商品説明】
・バレル重量 : 21.0g
・全長 : 50.0mm
・刻み : リングカット，トライラテラルカット
・形状 : ストレート
・最大径 : 6.5mm
【サイズ】
高さ : 1.70 cm
横幅 : 9.80 cm
奥行 : 19.10 cm
重量 : 90.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7863円
103 入札履歴
終了
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