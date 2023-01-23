『ONE PIECE Log Collection ”GRAND LINE” [DVD]【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月13日 20時 47分に出品され05月13日 20時 47分に終了予定です。即決価格は7,863円に設定されています。現在429件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 種別:DVD アニメキッズアニメ 発売日:2010/12/22 販売元:エイベックス・ピクチャーズ 登録日:2010/04/29 田中真弓 ONE PIECE 東映アニメーション制作作品 アニメONE PIECE／ワンピースシリーズ ONE PIECE Log Collection 6202203180419 特典:ONE PIECE×PANSON WORKSダブルメタルプレート“ルフィ＆ウソップ”(初回生産分のみ特典)／特製スリーブ仕様／解説ブックレット 内容:第62話〜第77話 解説:海賊王を目指す少年“ルフィ”とその仲間たちの冒険の物語を描いた、尾田栄一郎原作の人気コミックをTVアニメ化したアクション・アドベンチャー!これまでのTVアニメシリーズをエピソードごとにお求めやすい「Log Collection」シリーズ!