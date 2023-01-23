『モレスキン ビジネスバッグ 15インチPC収納 リュック 撥水加工 ET9NBDBV15 ノートブック デバイス バッグ バーチカル(縦型)【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月26日 17時 48分に出品され04月26日 17時 48分に終了予定です。即決価格は7,863円に設定されています。現在836件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
モレスキン ビジネスバッグ 15インチPC収納 リュック 撥水加工 ET9NBDBV15 ノートブック デバイス バッグ バーチカル(縦型)
【商品説明】
・ストラップの種類: 調節可能
・タテ42cmxヨコ29cmxマチ5cm
・ポケットの数:3(外側1/内側2)
・収納可能サイズ: A4サイズ収納可能
・留め具の種類: ファスナー
・耐水
・表地: ポリエステル
【サイズ】
高さ : 10.41 cm
横幅 : 30.99 cm
奥行 : 44.20 cm
重量 : 600.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
マッキントッシュ フィロソフィ 無地 バーブレラ 雨傘 楽折 折りたたみ傘 軽量 ギフト メンズ レディース 10683-01 21-431
¥ 7863
FENRUIEN リュック ビジネスリュック メンズ リュックサック バックパック 大容量 15.6インチノートPCバック usbポート付き
¥ 7863
LANNSYNE ショルダーバッグ メンズ 本革 斜め掛けバッグ レザー 男性用メッセンジャーバッグ 9.7インチiPad対応 カジュアル
¥ 7862
[moustache] [ムスタッシュ] ボディバッグ ワンショルダー メンズ BBB-4667 (キャメル)
¥ 7862
[イーストボーイ] リュックサック サイトシリーズ リュック 22L TPU加工 ピンク
¥ 7862
アウトドアプロダクツ DAY PACK 4052EXPT BLACK
¥ 7862
ムスタッシュ ショルダーバッグ(タウン用) JLG4652 ネイビー
¥ 7862
イシュタル リュック ジーベック メンズ RD
¥ 7862
ホールパーソン スクエアバックパック PVCコーティング 撥水ブラック
¥ 7862
フィガロ メンズセカンドバッグ ベーシック 合成皮革 ブラック
¥ 7862
f.64 BACKPACK RKS 10L ブラック F64RKS-BK
¥ 7862
レジスタ バックパック リュック デイパック ソフトレザー調 モード ブラック 624 ブラック(シボスムース)
¥ 7862
XIA-ROEE リュックサック 本革 ビジネスリュック タウンリュック バックパック メンズ 2way SH07057 (ネイビー)
¥ 7862
営業用ボストン型ビジネスバック 黒(46) 銀行ボストン渉外用3419
¥ 7862
トキ リュック TMN 1002 メンズ BK
¥ 7862
イシュタル リュック ノウブル B4収納 3WAY メンズ ブラック
¥ 7862
[ビクトリノックス] リュック ALTMONT ACTIVE EVERYDAY LAPTOP ブラック
¥ 7862
Toprime ビジネスバッグ メンズ ショルダーバッグ チャーム付き ボストンバッグ 2way トートバッグ 通勤 ブリーフケース 就活
¥ 7862
落札価格7863円
836 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！