『キャプテンスタッグ(CAPTAIN STAG) 寝袋 シュラフ 快適温度4度/使用限界温度-1度 マミー型 スリーピングバッグ I オー【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 04時 17分に出品され03月25日 04時 17分に終了予定です。即決価格は7,863円に設定されています。現在682件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
キャプテンスタッグ(CAPTAIN STAG) 寝袋 シュラフ 快適温度4度/使用限界温度-1度 マミー型 スリーピングバッグ I オー
【商品説明】
・使用サイズ:(約)幅80(50)×長さ220cm
・使用温度目安:(約)快適温度/4、使用限界温度/-1
・収納サイズ:(約)外径23×高さ39cm
・材質:表地/ポリエステル100%、裏地/ポリエステル100%、中綿/ポリエステル100%(ワンサーモファイバー)800g、コンプレッションバッグ/ポリエステル・ナイロン、原産国:中国
・製品重量:(約)1.5kg、付属品:コンプレッションバッグ
・部門名: ユニセックス大人
【サイズ】
高さ : 24.20 cm
横幅 : 24.80 cm
奥行 : 43.40 cm
重量 : 2.02 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7863円
682 入札履歴
終了
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