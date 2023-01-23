『キャプテンスタッグ(CAPTAIN STAG) 寝袋 シュラフ 快適温度4度/使用限界温度-1度 マミー型 スリーピングバッグ I オー【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 04時 17分に出品され03月25日 04時 17分に終了予定です。即決価格は7,863円に設定されています。現在682件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

キャプテンスタッグ(CAPTAIN STAG) 寝袋 シュラフ 快適温度4度/使用限界温度-1度 マミー型 スリーピングバッグ I オー



【商品説明】

・使用サイズ:(約)幅80(50)×長さ220cm

・使用温度目安:(約)快適温度/4、使用限界温度/-1

・収納サイズ:(約)外径23×高さ39cm

・材質:表地/ポリエステル100%、裏地/ポリエステル100%、中綿/ポリエステル100%(ワンサーモファイバー)800g、コンプレッションバッグ/ポリエステル・ナイロン、原産国:中国

・製品重量:(約)1.5kg、付属品:コンプレッションバッグ

・部門名: ユニセックス大人



【サイズ】

高さ : 24.20 cm

横幅 : 24.80 cm

奥行 : 43.40 cm

重量 : 2.02 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。