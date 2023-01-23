『ウォーターサーバー 卓上型 ペットボトル 2L 500ml 小型 家庭用 水サーバー エコ 温水 冷水 ホット ロック付き お水 コーヒー お茶 軽量 給湯器 お湯 便利 ny593【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 05時 30分に出品され03月26日 05時 30分に終了予定です。即決価格は7,863円に設定されています。現在322件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ボタン一つでいつでも手軽に温水と冷水を飲むことができます！
市販の500mlや2Lのペットボトルをそのままセット可能です！
コンパクトサイズなので色んな場所に設置でき、移動も楽々です！
専用キャップをペットボトルに取り付け、本体上部に差し込むだけ！
チャイルドロック機能付きで小さなお子様がいるご家庭でも安心！
【商品内容】：卓上型ウォーターサーバー
【サイズ】：(約)42.5×28.5×25cm
【コード長さ】：(約)140cm
【重量】：(約)2.2kg
【タンク容量】：冷水600ml/温水600ml
【定格電圧】：100V 50/60Hz
【材質】：PP/ABS
使用上の注意事項
※改造/本来の目的以外/強い衝撃などはお控え下さい。
※仕様は改善の為に予告なく変更する場合があります。
※ディスプレイ画面等の環境上、写真と実際の商品の色とは多少違う場合がございます。
※海外輸入商品により、汚れ/ダメージ等がついている場合がございます。
以上、ご同意の上ご購入ください！
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落札価格7863円
322 入札履歴
終了
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