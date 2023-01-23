『LULUFUN ブロック 積み木 おもちゃ 立体パズル 庭園 蘇州古典園林 Suzhou gardens 世界遺産 子供 大人 祝い 新年【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから05月01日 22時 40分に出品され05月01日 22時 40分に終了予定です。即決価格は7,862円に設定されています。現在130件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
LULUFUN ブロック 積み木 おもちゃ 立体パズル 庭園 蘇州古典園林 Suzhou gardens 世界遺産 子供 大人 祝い 新年 ギフト 誕生日 クリスマス プレゼント 贈り物(3930 pcs)
【商品説明】
・エコ素材：ABS樹脂プラスチックを採用しており、耐久性がいい、毒性も変形もなく、安全性が高いです。
・内容物：ブロック、組立説明書
・最高のプレゼント：誕生日、クリスマスなどの贈り物としては最高です。難易度が高いので、子供と協力して作ることによって家族内でコミュニケーションを深めることが出来ます。ぜひ家族で体験してみてください。
・蘇州古典園林：蘇州古典園林はユネスコの世界遺産に登録されて、中国の江蘇省蘇州市にある歴史的な庭園の総称です。庭園は豊かな水を利用し、池を配置した素朴な美しさが特徴
CMR-X09TXPDGF7
【サイズ】
高さ : 7.20 cm
横幅 : 26.50 cm
奥行 : 36.29 cm
重量 : 1.49 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7862円
130 入札履歴
終了
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