『カミハタ バイオボール 12リットル(約1200個入り)【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月19日 12時 51分に出品され03月19日 12時 51分に終了予定です。即決価格は7,862円に設定されています。現在280件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 "画像出典元：「カミハタ」より引用"



【商品名】

カミハタ バイオボール 12リットル(約1200個入り)



【商品説明】

・内容量 :12000ml

・原産国 :中華人民共和国

・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :30×20×25cm

・本体重量 :2450g



【サイズ】

高さ : 20.40 cm

横幅 : 25.60 cm

奥行 : 31.20 cm

重量 : 2.70 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。