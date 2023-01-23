『カミハタ バイオボール 12リットル(約1200個入り)【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月19日 12時 51分に出品され03月19日 12時 51分に終了予定です。即決価格は7,862円に設定されています。現在280件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
"画像出典元：「カミハタ」より引用"
【商品名】
カミハタ バイオボール 12リットル(約1200個入り)
【商品説明】
・内容量 :12000ml
・原産国 :中華人民共和国
・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :30×20×25cm
・本体重量 :2450g
【サイズ】
高さ : 20.40 cm
横幅 : 25.60 cm
奥行 : 31.20 cm
重量 : 2.70 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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¥ 7862
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¥ 7860
METIS ウェーブポンプ 水流ポンプ 水中ポンプ 水槽ポンプ アクアリウム ワイヤレス 回転式 水槽循環ポンプ 強力 安定 波メーカー 淡
¥ 7860
落札価格7862円
280 入札履歴
終了
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