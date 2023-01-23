『TASCAM TM-70 ダイナミックマイクロホン【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 17時 09分に出品され03月31日 17時 09分に終了予定です。即決価格は7,862円に設定されています。現在211件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

TASCAM TM-70 ダイナミックマイクロホン



【商品説明】

・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：

・出力インピーダンス250Ω+/-30%(at1KHz)

・周波数特性：30Hz 20kHz 感度：-51dB+/-3dB(0dB=1V/Paat1kHz）

・外形寸法：φ47mm×153.5mm（最大径×長さ） 質量：285g

・形式：ダイナミックマイクロフォン 指向性：スーパーカーディオイド



【サイズ】

高さ : 8.50 cm

横幅 : 18.50 cm

奥行 : 21.20 cm

重量 : 820.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。