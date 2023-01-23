『[moustache] [ムスタッシュ] ボディバッグ ワンショルダー メンズ BBB-4667 (キャメル)【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月07日 19時 11分に出品され03月07日 19時 11分に終了予定です。即決価格は7,862円に設定されています。現在166件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【素材】合皮×ポリエステル 【サイズ】横160mm×縦335mm×幅50mm 【ショルダーベルト】約 最長1240mm 【重さ】約300ｇ 【ポケット数】外：2 内：1
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落札価格7862円
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終了
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