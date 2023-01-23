『パナソニック 直付型防湿・防雨型ライトバー 20形 800lm 昼白色 NNW2010ENZLE9【2024年最新】 』はヤフオクでから03月19日 08時 19分に出品され03月19日 08時 19分に終了予定です。即決価格は7,862円に設定されています。現在888件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
パナソニック 直付型防湿・防雨型ライトバー 20形 800lm 昼白色 NNW2010ENZLE9
【商品説明】
・耐水
【サイズ】
高さ : 7.60 cm
横幅 : 9.20 cm
奥行 : 63.60 cm
重量 : 1.20 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7862円
888 入札履歴
終了
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