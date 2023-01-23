『トキ リュック TMN 1002 メンズ BK【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 12時 59分に出品され03月09日 12時 59分に終了予定です。即決価格は7,862円に設定されています。現在83件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
トキ リュック TMN 1002 メンズ BK
【商品説明】
・PC収納可
・ストラップの種類: ショルダーストラップ
・タテ41cmxヨコ30cmxマチ8cm
・ポケットの数:6(外側2/内側4)
・留め具の種類: ファスナー
・表地: ナイロン
・重量:570g
【サイズ】
高さ : 11.60 cm
横幅 : 32.60 cm
奥行 : 48.00 cm
重量 : 740.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7862円
83 入札履歴
終了
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