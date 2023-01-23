『トキ リュック TMN 1002 メンズ BK【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 12時 59分に出品され03月09日 12時 59分に終了予定です。即決価格は7,862円に設定されています。現在83件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

トキ リュック TMN 1002 メンズ BK



【商品説明】

・PC収納可

・ストラップの種類: ショルダーストラップ

・タテ41cmxヨコ30cmxマチ8cm

・ポケットの数:6(外側2/内側4)

・留め具の種類: ファスナー

・表地: ナイロン

・重量:570g



【サイズ】

高さ : 11.60 cm

横幅 : 32.60 cm

奥行 : 48.00 cm

重量 : 740.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ トキ

リュック

TMN

1002

メンズ

BK