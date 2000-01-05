『コールマン パッカウェイクッカーセット 2000010530【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 22時 32分に出品され03月11日 22時 32分に終了予定です。即決価格は7,862円に設定されています。現在64件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

コールマン パッカウェイクッカーセット 2000010530



【商品説明】

・Accessories: Mesh pouch

・Materials: Body: Aluminum (non-stick treatment)， Stainless steel， Silicone， Surface Processing Material: Fluorine resin coating

・Size: Frying pan: Approx. Diameter 6.5 x 1.6 inches (16.5 x 4 cm)， One hand pot: Approx. 6.0 x 3.5 inches (15.3 x 9 cm) (approx. 1.7 L)， When stored: Approx. Diameter 7.3 x 5.5 inches (18



【サイズ】

高さ : 15.40 cm

横幅 : 19.80 cm

奥行 : 20.00 cm

重量 : 640.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。