『コールマン パッカウェイクッカーセット 2000010530【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 22時 32分に出品され03月11日 22時 32分に終了予定です。即決価格は7,862円に設定されています。現在64件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
コールマン パッカウェイクッカーセット 2000010530
【商品説明】
・Accessories: Mesh pouch
・Materials: Body: Aluminum (non-stick treatment)， Stainless steel， Silicone， Surface Processing Material: Fluorine resin coating
・Size: Frying pan: Approx. Diameter 6.5 x 1.6 inches (16.5 x 4 cm)， One hand pot: Approx. 6.0 x 3.5 inches (15.3 x 9 cm) (approx. 1.7 L)， When stored: Approx. Diameter 7.3 x 5.5 inches (18
【サイズ】
高さ : 15.40 cm
横幅 : 19.80 cm
奥行 : 20.00 cm
重量 : 640.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7862円
64 入札履歴
終了
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