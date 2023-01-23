『Emfay 卒業式 スーツ 女の子 子供 フォーマル スーツ 蝶ネクタイ付き 4点セット 入学式 冠婚葬祭 (140cm)【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月19日 17時 41分に出品され04月19日 17時 41分に終了予定です。即決価格は7,862円に設定されています。現在975件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Emfay 卒業式 スーツ 女の子 子供 フォーマル スーツ 蝶ネクタイ付き 4点セット 入学式 冠婚葬祭 (140cm)
【商品説明】
・イギリス風のデザインで入学式、学園祭、文化祭、結婚式、発表会など、フォーマルなシーンにピッタリなフォーマルスーツです。
・サイズ表は以下の「商品の説明」にございます、ご購入の前に必ずご確認ください。
・スタンダードでシックな印象のブレザー、ウエストのラインがスリムなシルエットを作り出します。
・上質で高級感溢れるすごくおしゃれフォーマル洋服です。
・女の子 入学式 卒業式 スーツ 4点キッズフォーマル(ジャケット、スカート、シャツ、蝶ネクタイ)セットです。
・素材構成: 100% ポリエステル
【サイズ】
高さ : 7.60 cm
横幅 : 26.60 cm
奥行 : 34.00 cm
重量 : 860.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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¥ 7860
落札価格7862円
975 入札履歴
終了
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