SIDASシダス ランプラス XS(22.0cm-23.0cm) 325326101 インソール 中敷き アーチサポート 衝撃吸収 グリップ【コストコ お買い得】

商品情報

"画像出典元:「シダス(Sidas)」より引用"



【商品名】

SIDASシダス ランプラス XS(22.0cm-23.0cm) 325326101 インソール 中敷き アーチサポート 衝撃吸収 グリップ



【商品説明】

・Polyethylene base that provides cushioning while maintaining a thin profile

・The Kakato uses lightweight and shock absorbing Protec

・The ionic mesh top provides grip while still maintaining breathability

・Toe thickness: 0.2 inches (4.0 mm)

・X-Shape Transformx C Supp



【サイズ】

高さ : 5.00 cm

横幅 : 11.50 cm

奥行 : 36.00 cm

重量 : 0.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。