『DESCENTE(デサント) 木製スレンダーバット(トップバランス) ロイヤルブルー(ROY) DKB7714【コストコ お買い得】』はヤフオクでから05月07日 08時 51分に出品され05月07日 08時 51分に終了予定です。即決価格は7,862円に設定されています。現在789件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
DESCENTE(デサント) 木製スレンダーバット(トップバランス) ロイヤルブルー(ROY) DKB7714
【商品説明】
・グリップ形状:フレアグリップ
・サイズ:全長84cm
・バランス:トップバランス
・用途:トレーニング用
・硬式球対応
・素材:メイプル、中国産アオタモ(素材のご指定はできません)
・重量:約800g平均
【サイズ】
高さ : 6.00 cm
横幅 : 6.00 cm
奥行 : 85.00 cm
重量 : 800.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7862円
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