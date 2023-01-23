『DESCENTE(デサント) 木製スレンダーバット(トップバランス) ロイヤルブルー(ROY) DKB7714【コストコ お買い得】』はヤフオクでから05月07日 08時 51分に出品され05月07日 08時 51分に終了予定です。即決価格は7,862円に設定されています。現在789件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

DESCENTE(デサント) 木製スレンダーバット(トップバランス) ロイヤルブルー(ROY) DKB7714



【商品説明】

・グリップ形状:フレアグリップ

・サイズ:全長84cm

・バランス:トップバランス

・用途:トレーニング用

・硬式球対応

・素材:メイプル、中国産アオタモ(素材のご指定はできません)

・重量:約800g平均



【サイズ】

高さ : 6.00 cm

横幅 : 6.00 cm

奥行 : 85.00 cm

重量 : 800.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。