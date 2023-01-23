『[カシオ] 腕時計 ベビージー 【国内正規品】 BGA-290DR-1AJF レディース ブラック【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月30日 00時 57分に出品され03月30日 00時 57分に終了予定です。即決価格は7,861円に設定されています。現在256件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 アクティブな女性のためのカジュアルウオッチ『BABY-G』。バーチャルならではの不思議なムードからインスパイアされたウオッチ。見やすいワイドフェイスとスリムデザインが特徴のBGA-290をセレクト。

【耐衝撃構造】衝撃や振動に強い耐衝撃構造

【10気圧防水】日常の水仕事や水泳などのウォーターアクティビティまで多彩な場所、状況での使用が可能

【LEDライト／バックライト】表示面の照明として発光ダイオードを使用し、発光源に高輝度タイプの発光ダイオードを使用。コンビタイプの時計で、デジタル部とアナログ部の表示面が発光。

【その他商品仕様】針退避機能／ストップウオッチ／タイマー／アラーム／フルオートカレンダー／12/24時間制表示切替

カテゴリ ファッション

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ベビージー

【国内正規品】

BGA-290DR-1AJF

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