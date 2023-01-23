『Panty&Stocking with Garterbelt パンティ アンド ストッキング ウィズ ガーターベルト ストッキング変身衣装（翼付き）天使 パンティ服2 xr002c0【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月29日 08時 34分に出品され04月29日 08時 34分に終了予定です。即決価格は7,861円に設定されています。現在890件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
[ セット内容 ]
ワンピース/翼/リストバンド/足カバー
「ウィッグ」オプション料金：別途2350円。
「靴22.5~27.0」オプション料金：別途6390円。
「記載のないアクセサリー，小物等は付属しません」
[ カラー ]
写真をご参考下さい
[サイズ ]
男性サイズ：S/M/L/XL
女性サイズ：XS/S/M/L/XL
※表記寸法と実寸値の多少の誤差はご容赦ください
[ 素材 ]
厚サテン/ポリエステルなど
[ 送料 ]
1点 1500 円
2点目から1点毎に 300 円加算
(沖縄・北海道・離島は除く)
[ 商品名 ]
Panty&Stocking with Garterbelt パンティ アンド ストッキング ウィズ ガーターベルト ストッキング変身衣装（翼付き）天使 パンティ服2 コスプレ衣装xr002c0
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落札価格7861円
890 入札履歴
終了
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