『Panty&Stocking with Garterbelt パンティ アンド ストッキング ウィズ ガーターベルト ストッキング変身衣装（翼付き）天使 パンティ服2 xr002c0【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月29日 08時 34分に出品され04月29日 08時 34分に終了予定です。即決価格は7,861円に設定されています。現在890件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 [ セット内容 ]

ワンピース/翼/リストバンド/足カバー

「ウィッグ」オプション料金：別途2350円。

「靴22.5~27.0」オプション料金：別途6390円。

「記載のないアクセサリー，小物等は付属しません」



[ カラー ]

写真をご参考下さい



[サイズ ]

男性サイズ：S/M/L/XL

女性サイズ：XS/S/M/L/XL

※表記寸法と実寸値の多少の誤差はご容赦ください



[ 素材 ]

厚サテン/ポリエステルなど



[ 送料 ]

1点 1500 円

2点目から1点毎に 300 円加算

(沖縄・北海道・離島は除く)





[ 商品名 ]

Panty&Stocking with Garterbelt パンティ アンド ストッキング ウィズ ガーターベルト ストッキング変身衣装（翼付き）天使 パンティ服2 コスプレ衣装xr002c0