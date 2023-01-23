『Sub Seventy(サブセブンティー) シューズケース W SMILEY スマイル シューズケース WS18005 WHT/NVY ON【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 17時 46分に出品され03月05日 17時 46分に終了予定です。即決価格は7,861円に設定されています。現在705件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Sub Seventy(サブセブンティー) シューズケース 【W SMILEY】 スマイル シューズケース WS18005 WHT/NVY ONE，ゴルフ シューズケース キャンバス生地 スマイル メッシュ 白 ネイビー 原産国 日本 季節: オールシーズン



【商品説明】

・POINT:ゴルフ シューズケース キャンバス生地 スマイル メッシュ 白 ネイビー

・カラーバリエーション:ホワイト&ネイビー

・バリエーション:ドライバーカバー、フェアウェイウットカバー、ユティリティーカバー、ミニトートバック、シューズケース、番手チャーム

・原産国 日本

・季節: オールシーズン

・実寸: H:33?、 W21?、D12?

・素材:綿100%

CMR-X07HMF838R

【サイズ】

高さ : 4.20 cm

横幅 : 23.40 cm

奥行 : 39.20 cm

重量 : 200.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。