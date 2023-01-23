『ラタン 籐 ペットハウス R-281【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 09時 37分に出品され03月04日 09時 37分に終了予定です。即決価格は7,861円に設定されています。現在761件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 天然素材だからペットにやさしく通気性も抜群！持ち手がついているので移動も楽々



検索ワード大川家具，おおかわかぐ，オオカワカグ，ohkawakagu，okawakagu，ookwakagu，籐，ラタン，ペットハウス，猫，犬，キャリーケース，R-281，【SM】，【ZSS0324】，【TPO】，【KOU】，【HOK】