『Douk Audio U4 Mini Bluetooth 5.0 真空管 ヘッドフォンアンプ USB DAC ステレオ オーディオ プリアンプ【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月26日 07時 33分に出品され03月26日 07時 33分に終了予定です。即決価格は7,861円に設定されています。現在964件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 オーディオ入力：Bluetooth 5.0 / USB|オーディオ出力：ステレオRCA / 3.5mm AUX / 3.5mmヘッドフォンジャック|Bluetoothチップ：QCC3008|デコードチップ：TDA1543|USBチップ：CM6642|ヘッドフォンアンプチップ：MAX9722|SNR：> 99 dB|ダイナミックレンジ：> 99 dB|アンペア定格出力：300MW|アンプインピーダンス16-600Ω|歪み：THD + N：0.004％（RL> 10kΩ）|寸法（L * W * H）：97 * 77 * 32mm|重量：250g|パッケージ重量：470g|包装内容明細書：|1 * U4ヘッドフォンアンプ|1 * 6N3チューブ|1 * 12V電源アダプター|1 * USBケーブル|1 * Bluetoothアンテナ|

(商品名：Douk Audio U4 Mini Bluetooth 5.0 真空管 ヘッドフォンアンプ USB DAC ステレオ オーディオ プリアンプ APTX-LL)