『Douk Audio U4 Mini Bluetooth 5.0 真空管 ヘッドフォンアンプ USB DAC ステレオ オーディオ プリアンプ【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月26日 07時 33分に出品され03月26日 07時 33分に終了予定です。即決価格は7,861円に設定されています。現在964件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
オーディオ入力：Bluetooth 5.0 / USB|オーディオ出力：ステレオRCA / 3.5mm AUX / 3.5mmヘッドフォンジャック|Bluetoothチップ：QCC3008|デコードチップ：TDA1543|USBチップ：CM6642|ヘッドフォンアンプチップ：MAX9722|SNR：> 99 dB|ダイナミックレンジ：> 99 dB|アンペア定格出力：300MW|アンプインピーダンス16-600Ω|歪み：THD + N：0.004％（RL> 10kΩ）|寸法（L * W * H）：97 * 77 * 32mm|重量：250g|パッケージ重量：470g|包装内容明細書：|1 * U4ヘッドフォンアンプ|1 * 6N3チューブ|1 * 12V電源アダプター|1 * USBケーブル|1 * Bluetoothアンテナ|
(商品名：Douk Audio U4 Mini Bluetooth 5.0 真空管 ヘッドフォンアンプ USB DAC ステレオ オーディオ プリアンプ APTX-LL)
VGP2023SUMMER受賞SHANLING UA1s シャンリン Tyep-C タイプC USB DAC ポータブル 小型 ヘッドホンア
¥ 7860
Bluetooth ヘッドフォン Hmusic 密閉型 ヘッドフォン Bluetooth 5.1有線接続 32時間再生柔軟なプロテインレザー
¥ 7860
Dekoni Audio デコニオーディオ イヤーパッド 交換用 AKG K701 シープスキン・イヤーパッド EPZ-K701-SK
¥ 7860
Dekoni Audio デコニオーディオ イヤーパッド 交換用 AKG K701 シープスキン・イヤーパッド EPZ-K701-SK
¥ 7860
ノイズキャンセリングヘッドホン-Bluetooth5.1 アクティブノイズキャンセリング ヘッドホン ワイヤレスヘッドホン マイク内蔵 AN
¥ 7860
2022年 Bluetooth イヤホン Bluetooth イヤホン ワイヤレスイヤホン 両耳 左右分離型 最大40時間音楽再生 瞬時接続
¥ 7860
Skullcandy Smokin Buds 2?Bluetoothワイヤレスイヤホンインイヤ、ブラック S2PGW-K615
¥ 7860
JBL TUNE 500 - ???????????? - ????
¥ 7860
1MORE 有線 イヤホン ハイレゾ音源対応 トリプルドライバー Hi-Res ステレオ Hi-Fiサウンド ビジュアルグランプリ(VGP)
¥ 7860
2022業界 登場 ワイヤレスイヤホン Bluetooth5.0+EDR搭載 急速充電 ブルートゥース イヤホン AAC/SBC対応 Hi-
¥ 7860
EDIFIER W820NB ワイヤレスヘッドホン ANC ノイズキャンセリング Hi-Res 49時間音楽再生 ヘッドフォン Blueto
¥ 7860
2023新登場ACEFAST ワイヤレスイヤホン イヤホン Bluetooth 5.3+EDR搭載 SVE AI+ENC通話ノイズキャンセリ
¥ 7860
TOZO NC9 Plus ハイブリッドアクティブノイズキャンセリングワイヤレスイヤフォン、イヤーヘッドホンIPX6防水Bluetooth
¥ 7860
国内正規品完全ワイヤレスイヤホン Sabbat X12Ultra (ブルーミング) ワイヤレス(Qi)充電対応 Bluetooth5.0 A
¥ 7860
TAT4556GR(グリーン) ノイズキャンセリング機能搭載完全ワイヤレスイヤホン
¥ 7860
Edifier W820NB ワイヤレスヘッドホン アクティブ ノイズキャンセリング 外音取り込み機能 ハイレゾ対応 Bluetooth5.
¥ 7860
Google グーグル GA02213-GB Google Pixel Buds A-Series フルワイヤレスイヤホン Clearly
¥ 7859
Anker Soundcore Life A2 NC（ワイヤレス イヤホン Bluetooth 対応）【完全ワイヤレスイヤホン / Bluetooth
¥ 7859
落札価格7861円
964 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！