『[ワコール キッズ ジュニア] パジャマセット 女児 長袖・長ズボン 綿100% ワコールキッズ CTR126 PI 12【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月03日 16時 02分に出品され03月03日 16時 02分に終了予定です。即決価格は7,861円に設定されています。現在990件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 トップ:普通丈・長袖 ボトム:長ズボン・本体素材は綿100%です。・ぷりっとしたさくらんぼが散らばる可愛い柄。・ネックまわりのピコミシンがポイント。・ウエストゴム取替口有り。