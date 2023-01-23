『アクアシステム ニューアール 400【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月08日 16時 22分に出品され04月08日 16時 22分に終了予定です。即決価格は7,860円に設定されています。現在757件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
アクアシステム ニューアール 400
【商品説明】
・原産国:中華人民共和国
【サイズ】
高さ : 26.40 cm
横幅 : 31.00 cm
奥行 : 44.20 cm
重量 : 6.56 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7860円
757 入札履歴
終了
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