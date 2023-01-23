『イタレリ 1/24 ピータービルト 378 ロングハウラー トラクターヘッド プラモデル IT3857【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 23時 05分に出品され03月04日 23時 05分に終了予定です。即決価格は7,860円に設定されています。現在951件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
イタレリ 1/24 ピータービルト 378 ロングハウラー トラクターヘッド プラモデル IT3857
【商品説明】
・対象年齢:14才以上
・組み立て、塗装が必要な製品。別途、工具、塗料等が必要。
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落札価格7860円
951 入札履歴
終了
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