『TIMBER RIDGE テント 3-4人用 キャンプテント ドーム 二重層 通気 防風 防水 耐水圧3000mm 軽量 UVカット 収納袋【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 12時 42分に出品され03月20日 12時 42分に終了予定です。即決価格は7,860円に設定されています。現在470件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

TIMBER RIDGE テント 3-4人用 キャンプテント ドーム 二重層 通気 防風 防水 耐水圧3000mm 軽量 UVカット 収納袋

【商品説明】

・【テント寸法】：4人用のキャンプテントは、5 ?の広々としたスリーピングエリアがありますが、展開サイズ：約: 210（幅）x 240（長さ）x 130（高さ）cm、3?4人が収容できます。そして、前室は 2.4 ?、100×240(cm)です。 収納時：約60 x 16.5 x 16.5(cm)です。

・【多機能前室】：テントには多機能の前室があります。 それはお客様の靴、キャンプ用品またはいくつかの荷物を風や雨から保護しられます。 テントの重さは5.１kgで、キャンプに行く時や野外活動をする時に、収納バッグと一緒に簡単に持ち運ぶことができます。

・【様々な用途】：アウトドア用、キャンプ、野外フェ



【サイズ】

高さ : 18.50 cm

横幅 : 18.50 cm

奥行 : 62.00 cm

重量 : 5.11 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。