『阪神素地 鮎タビ ウエットシューズ中割 LL WA-203【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月01日 09時 58分に出品され04月01日 09時 58分に終了予定です。即決価格は7,860円に設定されています。現在960件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
阪神素地 鮎タビ ウエットシューズ中割 LL WA-203
【商品説明】
・カラー/ブラック
・サイズ：M （サイズ目安：24.0-25.0cm）
・使用時の足のずれを防ぐ胛バンド付デザイン。
・内側ファスナー付き、脱ぎ履きしやすいキックオフ付
・素材/ジャージ+ＣＲスポンジ（5ｍｍ厚）+ジャージ
【サイズ】
高さ : 14.20 cm
横幅 : 24.00 cm
奥行 : 31.20 cm
重量 : 1.36 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7860円
960 入札履歴
終了
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