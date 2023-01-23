『Seagate One Touch SSD データ復旧3年付500GB USB3.2 Gen2 読出最高1030MB/s PS4/PS5/A【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月05日 23時 45分に出品され04月05日 23時 45分に終了予定です。即決価格は7,860円に設定されています。現在451件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Seagate One Touch SSD データ復旧3年付500GB USB3.2 Gen2 読出最高1030MB/s PS4/PS5/A

【商品説明】

・Windows、Mac、Android と互換性のあるすぐに使えるUSB-CとUSB C-to-Aケーブル付属で接続も簡単です。

・【商品サイズ】 長さ 10.6mm， 幅 50mm，奥行 70mm， 重量0.074kg 【付属品】USB-Cケーブル、USB C to A ケーブル。USBケーブルから電源を供給。外付の電源供給装置は不要です。

・データ復旧サービス(Rescue)3年付で万一の備えも安心 ※テレビ録画データは復旧対象外となります 使い方は簡単！メーカーサポート 0120-993-280 月曜日-金曜日 午前9時〜午後6時にお電話を

・付属のAndroidバックアップアプリで写真やビデ



【サイズ】

高さ : 3.30 cm

横幅 : 10.60 cm

奥行 : 14.50 cm

重量 : 170.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。