Seagate One Touch SSD データ復旧3年付500GB USB3.2 Gen2 読出最高1030MB/s PS4/PS5/A【スケジュール帳 2025の人気アイテム】

商品情報

【商品名】

Seagate One Touch SSD データ復旧3年付500GB USB3.2 Gen2 読出最高1030MB/s PS4/PS5/A

【商品説明】

・Windows、Mac、Android と互換性のあるすぐに使えるUSB-CとUSB C-to-Aケーブル付属で接続も簡単です。

・【商品サイズ】 長さ 10.6mm, 幅 50mm,奥行 70mm, 重量0.074kg 【付属品】USB-Cケーブル、USB C to A ケーブル。USBケーブルから電源を供給。外付の電源供給装置は不要です。

・データ復旧サービス(Rescue)3年付で万一の備えも安心 ※テレビ録画データは復旧対象外となります 使い方は簡単!メーカーサポート 0120-993-280 月曜日-金曜日 午前9時〜午後6時にお電話を

・付属のAndroidバックアップアプリで写真やビデ



【サイズ】

高さ : 3.30 cm

横幅 : 10.60 cm

奥行 : 14.50 cm

重量 : 170.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。