『DYNASTY A-FLOW GOLD LINE WATER2 ウォーター2 2BA ソフトダーツ バレル【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 06時 58分に出品され03月23日 06時 58分に終了予定です。即決価格は7,860円に設定されています。現在370件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

DYNASTY A-FLOW GOLD LINE WATER2 ウォーター2 2BA ソフトダーツ バレル



【商品説明】

・バレル重量: 21.0g

・形状: トルピード

・最大径: 7.0mm

・材質：タングステン 90%

・長さ：47.0mm



【サイズ】

高さ : 1.80 cm

横幅 : 8.20 cm

奥行 : 15.80 cm

重量 : 80.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。