『Tsumenafuyu 脱毛器 99万照射 IPL光脱毛器 メンズ レディース 全身 5段階調節 8週間脱毛済み 無痛 光エステ 手動/自動【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 10時 03分に出品され03月11日 10時 03分に終了予定です。即決価格は7,860円に設定されています。現在810件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Tsumenafuyu 脱毛器 99万照射 IPL光脱毛器 メンズ レディース 全身 5段階調節 8週間脱毛済み 無痛 光エステ 手動/自動



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 6.50 cm

横幅 : 24.00 cm

奥行 : 24.00 cm

重量 : 920.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。