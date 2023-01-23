『MORN CREATIONS シャークウエストポーチ ブラック SK-110【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月08日 07時 03分に出品され03月08日 07時 03分に終了予定です。即決価格は7,860円に設定されています。現在651件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

MORN CREATIONS シャークウエストポーチ ブラック SK-110



【商品説明】

・ストラップの種類: ショルダーストラップ， 調節可能， ウエスト

・タテ41cmxヨコ14cmxマチ10.5cm

・ポケットの数:8(外側8/内側0)

・留め具の種類: ファスナー

・表地: ナイロン

・重量:350g



【サイズ】

高さ : 13.50 cm

横幅 : 15.50 cm

奥行 : 36.60 cm

重量 : 160.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ MORN

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