『ZAIDEA 寝袋 シュラフ 幅90cm 人工 ダウン 封筒型 オールシーズン ワイド 210T キャンプ 大きい (迷彩)【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月10日 12時 40分に出品され05月10日 12時 40分に終了予定です。即決価格は7,860円に設定されています。現在168件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ZAIDEA 寝袋 シュラフ 幅90cm 人工 ダウン 封筒型 オールシーズン ワイド 210T キャンプ 大きい (迷彩)



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 30.00 cm

横幅 : 30.00 cm

奥行 : 37.00 cm

重量 : 2.00 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。