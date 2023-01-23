『ZAIDEA 寝袋 シュラフ 幅90cm 人工 ダウン 封筒型 オールシーズン ワイド 210T キャンプ 大きい (迷彩)【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月10日 12時 40分に出品され05月10日 12時 40分に終了予定です。即決価格は7,860円に設定されています。現在168件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ZAIDEA 寝袋 シュラフ 幅90cm 人工 ダウン 封筒型 オールシーズン ワイド 210T キャンプ 大きい (迷彩)
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 30.00 cm
横幅 : 30.00 cm
奥行 : 37.00 cm
重量 : 2.00 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7860円
168 入札履歴
終了
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