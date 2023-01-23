『RAKU キャットタワー キャットツリー 据え置きキャットタワー 多頭飼い 置き方2WAY 高さ136cm 部屋付き 毛玉付き 猫タワー ね【お歳暮】』はヤフオクでから03月15日 08時 13分に出品され03月15日 08時 13分に終了予定です。即決価格は7,860円に設定されています。現在776件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

RAKU キャットタワー キャットツリー 据え置きキャットタワー 多頭飼い 置き方2WAY 高さ136cm 部屋付き 毛玉付き 猫タワー ね



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 24.00 cm

横幅 : 42.00 cm

奥行 : 62.00 cm

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。