『RAKU キャットタワー キャットツリー 据え置きキャットタワー 多頭飼い 置き方2WAY 高さ136cm 部屋付き 毛玉付き 猫タワー ね【お歳暮】』はヤフオクでから03月15日 08時 13分に出品され03月15日 08時 13分に終了予定です。即決価格は7,860円に設定されています。現在776件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
RAKU キャットタワー キャットツリー 据え置きキャットタワー 多頭飼い 置き方2WAY 高さ136cm 部屋付き 毛玉付き 猫タワー ね
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 24.00 cm
横幅 : 42.00 cm
奥行 : 62.00 cm
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7860円
776 入札履歴
終了
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