『ForestCat お自宅で 木登りタワー シングル キャットタワー 突っ張り 猫タワー 省スペース 高さ230~245cm スリム 爪とぎ【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月13日 13時 54分に出品され04月13日 13時 54分に終了予定です。即決価格は7,860円に設定されています。現在544件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ForestCat お自宅で 木登りタワー シングル キャットタワー 突っ張り 猫タワー 省スペース 高さ230~245cm スリム 爪とぎ



【商品説明】

・?【主材＆サイズ】：MDF、麻縄、紙管、木、ポリエステル、スチール。支柱は全て麻縄巻き（サイザル麻100%）、爪とぎに耐えます。（約）本体高さ230～245cm（調節可能）、台座・幅38×奥行38×厚さ10cm、支柱・径9.6cm、木製板・幅31×奥行41×厚さ5cm、重量（約）：8.5kg

・?【毎日元気に登り】：天井まで届く巨大ポールは猫の好奇心を刺激し、思う存分木登りがおうちで実現、運動不足やストレスの解消にぴったり！疲れたら、ジャンプ板でゆっくり寛ぐこともできます。多数匹の猫ちゃんに利用されることもできます。丈夫な木製板が15ＫＧの重さに耐えられます。

・?【省スペー



【サイズ】

高さ : 19.20 cm

横幅 : 41.20 cm

奥行 : 62.40 cm

重量 : 7.24 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。