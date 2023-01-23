『アテックス(ATEX) メタボランS 筋トレ 筋肉トレーニング シェイプアップ EMS 振動 AX-KX130PK【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 17時 41分に出品され03月20日 17時 41分に終了予定です。即決価格は7,859円に設定されています。現在861件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品説明】

・EMS：ヘルツ選択（10・20・30Hz）、強度調節7段階

・タイマー：15分自動OFF

・振動：振動パターン（1・2・3）選択、強度調節6段階

・適応胴囲サイズ：（約）55cm～90cm



※未決済で３日経過した場合は、ご案内無しで一旦キャンセルさせていただきます。



【サイズ】

高さ : 11.40 cm

横幅 : 21.00 cm

奥行 : 27.60 cm

重量 : 1.26 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。