『アテックス(ATEX) メタボランS 筋トレ 筋肉トレーニング シェイプアップ EMS 振動 AX-KX130PK【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 17時 41分に出品され03月20日 17時 41分に終了予定です。即決価格は7,859円に設定されています。現在861件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品説明】
・EMS：ヘルツ選択（10・20・30Hz）、強度調節7段階
・タイマー：15分自動OFF
・振動：振動パターン（1・2・3）選択、強度調節6段階
・適応胴囲サイズ：（約）55cm～90cm
※未決済で３日経過した場合は、ご案内無しで一旦キャンセルさせていただきます。
【サイズ】
高さ : 11.40 cm
横幅 : 21.00 cm
奥行 : 27.60 cm
重量 : 1.26 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7859円
861 入札履歴
終了
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