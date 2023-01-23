『ポッシュリビング アーバンプランツポット ソリッド チャコール Φ38×H39.5cm 81064【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月28日 12時 31分に出品され03月28日 12時 31分に終了予定です。即決価格は7,859円に設定されています。現在489件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ポッシュリビング アーバンプランツポット ソリッド チャコール Φ38×H39.5cm 81064
【商品説明】
・サイズ：Φ38×H39.5cm
・材質：プラスチック/ウッドパウダー/ストーンパウダー
・生産国：中国
【サイズ】
高さ : 40.00 cm
横幅 : 40.00 cm
奥行 : 41.00 cm
重量 : 200.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7859円
489 入札履歴
終了
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