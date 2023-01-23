『ポッシュリビング アーバンプランツポット ソリッド チャコール Φ38×H39.5cm 81064【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月17日 17時 42分に出品され03月17日 17時 42分に終了予定です。即決価格は7,859円に設定されています。現在470件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ポッシュリビング アーバンプランツポット ソリッド チャコール Φ38×H39.5cm 81064



【商品説明】

・サイズ：Φ38×H39.5cm

・材質：プラスチック/ウッドパウダー/ストーンパウダー

・生産国：中国



【サイズ】

高さ : 40.00 cm

横幅 : 40.00 cm

奥行 : 41.00 cm

重量 : 200.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。