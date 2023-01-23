『良木工房(YOSHIKI) 愛犬・愛猫の食生活を快適に? 竹製 ペット用食器台 犬 餌台 犬用 猫用 食器台 犬 餌台 犬猫えさ入れ ごはん【2024年最新】 』はヤフオクでから03月11日 16時 29分に出品され03月11日 16時 29分に終了予定です。即決価格は7,859円に設定されています。現在657件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
良木工房(YOSHIKI) 愛犬・愛猫の食生活を快適に? 竹製 ペット用食器台 犬 餌台 犬用 猫用 食器台 犬 餌台 犬猫えさ入れ ごはん
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 9.40 cm
横幅 : 26.40 cm
奥行 : 45.60 cm
重量 : 2.88 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7859円
657 入札履歴
終了
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