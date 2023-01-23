『ニャンとも清潔トイレ 脱臭・抗菌シート 複数ねこ用 (8枚入x4個)x2箱 花王【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月23日 06時 58分に出品され03月23日 06時 58分に終了予定です。即決価格は7,859円に設定されています。現在77件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
花王 ニャンとも清潔トイレ 脱臭・抗菌シート 複数ねこ用 (8枚入x4個)x2箱 4901301388490
３つの脱臭成分で１週間取り替えなしでもニオわない！
抗菌・中和・吸着の３つの脱臭成分が、1週間分のオシッコのニオイをパワフルに吸収。
厚手のシートがグングン吸収・脱臭するので、１枚で１週間取り替えなしでもニオいません。
オシッコの色がわかりやすい白色シート
シートタイプだから捨てやすい
使いやすいシートタイプだから、小さくたためて捨てやすいです。燃えるごみとして処理できます。
※ただし、自治体により廃棄物の分類が異なる場合があるので、お住いの地域のルールに従ってください。
《2ケース 多頭飼い トイレシート 大容量 システムトイレ ペット用品 トイレ用品 猫用品 8個 2cs 》
※画像はイメージです。
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落札価格7859円
77 入札履歴
終了
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