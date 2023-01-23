『MAHALO Java J シリーズ ソプラノ ロングネック ピックアップ付 MJ1 CSVT VNA【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月31日 22時 14分に出品され03月31日 22時 14分に終了予定です。即決価格は7,859円に設定されています。現在349件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

MAHALO Java "J" シリーズ ソプラノ ロングネック ピックアップ付 MJ1 CSVT VNA



【商品説明】

・スケール：380mm、キャリングバッグ付

・ソプラノ ウクレレ ロングネック ピックアップ付

・ボディ：ニヤトー、ネック：サママ、フィンガーボード&ブリッジ：ティーク

・マシンヘッド：ギアペグ、サドル：NUBONE XB、

・弦：Aquila、フィニッシュ：



【サイズ】

高さ : 9.40 cm

横幅 : 25.30 cm

奥行 : 61.29 cm

重量 : 940.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。



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