『MAHALO Java J シリーズ ソプラノ ロングネック ピックアップ付 MJ1 CSVT VNA【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月31日 22時 14分に出品され03月31日 22時 14分に終了予定です。即決価格は7,859円に設定されています。現在349件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
MAHALO Java "J" シリーズ ソプラノ ロングネック ピックアップ付 MJ1 CSVT VNA
【商品説明】
・スケール：380mm、キャリングバッグ付
・ソプラノ ウクレレ ロングネック ピックアップ付
・ボディ：ニヤトー、ネック：サママ、フィンガーボード&ブリッジ：ティーク
・マシンヘッド：ギアペグ、サドル：NUBONE XB、
・弦：Aquila、フィニッシュ：
【サイズ】
高さ : 9.40 cm
横幅 : 25.30 cm
奥行 : 61.29 cm
重量 : 940.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7859円
349 入札履歴
終了
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